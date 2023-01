Stand: 18.01.2023 06:53 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall: Mann wird in Maschine eingeklemmt

Bei einem Arbeitsunfall in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist ein 42-jähriger Maschinenführer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich während der Spätschicht in einem metallverarbeitenden Betrieb. Dort geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in eine Wickelmaschine für Aluminiumbänder und wurde darin eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Mitarbeitenden des Betriebes wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

