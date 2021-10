Stand: 12.10.2016 15:55 Uhr "Schlaap good, min groode Jung"

Tamme Hanken liebte es, platt zu snacken. Wohl auch aus diesem Grund haben viele Menschen ihre Beileidsbekundungen auf Platt verfasst. "Schlaap good, min groode Jung", schreibt etwa Marina Peters. "Un pass dor boben up de annern good up!!! Büst n feinen Kerl west." Es ist einer von vielen Posts auf NDR.de und in den sozialen Medien, die Hankens Faible fürs Plattdeutsche Rechnung tragen. An anderer Stelle heißt es: "Wi ward di jümmers in gode Erinnerung behoolden." Hanken sprach mit vielen seiner Angestellten und Helfern platt. Er war ein waschechter Ostfriese. Der 56-Jährige ist am Montag überraschend gestorben. Die Sendung "Der XXL-Ostfriese" im NDR Fernsehen hatte Hanken seit 2008 eine große Fangemeinde beschert. In knapp 80 Folgen erzählte die Reihe Geschichten rund um den Hanken-Hof in Filsum.

Der Post von Carmen Hanken auf Facebook

Viele der Kommentare zeigen, wie nah Hanken an den Menschen war: "Meine Hündin und ich hatten das Glück, deinen lieben und tollen Tamme kennenzulernen." Als "sympathischer, natürlicher und hilfreicher Mensch" wird er beschrieben. Ein Mann "ohne Allüren". Es sei "ein Verlust für die ganze Menschheit und vor allem für die Tierwelt", heißt es an anderer Stelle. Für die vielen Nachrichten, die sie erreichten, hat sich Ehefrau Carmen Hanken bereits auf Facebook bedankt: "Ich bin glücklich, dass Tamme so viele Menschen berührt hat." Sie sei überwältigt, wie viele Beileidsbekundungen sie erreicht hätten, schreibt sie. Ihr Text endet mit den Worten: "Finde einen schönen Platz im neuen Reiche mein Schatz - Ich werde dich immer ganz fest in meinem Herzen behalten."

Beisetzung im Familien- und Freundeskreis

Eine öffentliche Trauerfeier in der Samtgemeinde Jümme, zu der Hankens Heimatort Filsum gehört, wird es nicht geben. Das hat Bürgermeister Wiard Voß (parteilos) mitgeteilt. Freunde von Tamme Hanken berichten, dass sein Leichnam in Bayern eingeäschert werden soll. Er war in Garmisch-Partenkirchen an Herzversagen gestorben. Die Urne solle später im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt werden.

Tamme Hanken - feinfühlig und sensibel

Tamme Hanken war ein Mann der Gegensätze: 2,06 Meter groß, 140 Kilogramm schwer, seine Hände so groß wie Bratpfannen - und dabei feinfühlig und sensibel. Er behandelte Hunde und Pferde, manchmal auch Rentiere. Er konnte die feinsten Nerven spüren, Muskeln lockern und Verspannungen lösen. Mal mit feinen Berührungen, mal etwas ruppiger, aber immer zum Wohl des Tieres. "Wenn ich etwas anfasse, dann kommen Bilder. Ich scanne und ich fühle. Temperatur, Geruch. Gucken, Fühlen. Das ist die Kunst des Knochenbrechens", so beschrieb er die Heilkunst, die er von seinem Großvater gelernt hatte und die in Hankens Familie schon seit Jahrhunderten weitergegeben wurde. Auf NDR.de schreibt ein Nutzer: "Nun renke die Engel ein, Tamme. Ruhe in Frieden."

Patienten auf der ganzen Welt

Für viele Tierbesitzer war der sanfte Hüne die letzte Hoffnung. Sie kamen aus ganz Europa auf seinen Hof, damit er etwa lahme Pferde wieder zum Galoppieren brachte. Regelmäßig veranstaltete er dafür einen "Kummertag". Hanken reiste aber auch selbst durch die Welt, um zu helfen und zu heilen. Er besuchte sogar Patienten in den USA, Australien und der Mongolei. Der Pferdeflüsterer hat Menschen überall auf der Welt berührt. Einige der Beileidsbekundungen sind auf Spanisch oder Niederländisch.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Er wird uns fehlen"

Auch im NDR ist die Nachricht vom Tod Hankens mit großer Bestürzung aufgenommen worden. "Tamme Hanken war ein typischer Ostfriese - frei im Geist, dem Leben zugewandt, unabhängig, neugierig auf Mensch, Tier und Natur, dabei friesisch herb und urkomisch. Er wird uns fehlen", sagte NDR Intendant Lutz Marmor.

NDR ändert sein Programm

Das NDR Fernsehen wird am Mittwoch um 18.15 Uhr zunächst die erste Sendung mit Tamme Hanken, "Der Knochenbrecher. Unterwegs mit Tamme Hanken", zeigen. Ab 20.15 Uhr geht es weiter mit "Unvergessen - Tamme Hanken. Erinnerungen an den XXL-Ostfriesen", um 21 Uhr folgt "Der XXL-Ostfriese / Folge 1: Hausbesuche und Hoftag". Am Sonnabend zeigt das NDR Fernsehen ab 21.45 Uhr eine "Lange Nacht zur Erinnerung an Tamme Hanken".

Die Betroffenheit über den Tod von Tamme Hanken ist auch bei den Nutzern von NDR.de überwältigend. Tausende teilen ihre Erinnerungen und Gedanken zum Tod des "XXL-Ostfriesen". Hier eine Auswahl:

