Stand: 26.05.2021 07:41 Uhr Tod von George Floyd: Demo gegen Rassismus in Oldenburg

In Oldenburg haben am Dienstagabend rund 220 Menschen gegen Rassismus demonstriert. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Demo friedlich. Anlass war der Tod des US-Amerikaners George Floyd bei einer Festnahme durch einen Polizisten vor einem Jahr in Minneapolis. Der Polizist wurde wegen Mordes verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.05.2021 | 06:30 Uhr