Tod nach gescheiterter Hausgeburt - Hebamme will aussagen Stand: 07.11.2022 12:15 Uhr Eine Hebamme muss sich seit Montag wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen vor dem Landgericht Verden verantworten. Sie soll während einer Hausgeburt zu spät Hilfe geholt haben.

Die 61 Jahre alte Angeklagte aus Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) kündigte zu Prozessbeginn an, sich am Dienstag zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Staatsanwaltschaft und Gericht verlasen am Montag die Anklage und die Protokolle von Polizei, Ärzten und anderen Gerichten zu dem Tod des Mädchens. Die Kammer hat bis zum 29. November fünf Verhandlungstage angesetzt. Die Eltern des toten Säuglings begleiten den Prozess als Nebenkläger.

Anklage: Kind hätte überleben können

Die Staatsanwaltschaft wirft der 61-Jährigen vor, Mitte Januar 2015 zu spät gehandelt zu haben: Bei der zweitägigen Hausgeburt am Wohnort der Familie in Siedenburg (Landkreis Diepholz) war es zu Komplikationen gekommen. Nach knapp 34 Stunden brachte die Frau das Baby am späten Abend des 13. Januar in einer Klinik in Vechta tot zur Welt. Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass das Kind überlebt hätte, wäre die Mutter früher in ein Krankenhaus gebracht oder ein Notarzt verständigt worden.

