Tod nach Polizeieinsatz: Mann durch Drogen in extremen Zustand Stand: 08.12.2024 16:46 Uhr In Oldenburg ist ein 19-jähriger nach einem Polizeieinsatz gestorben. Eine Obduktion ergab, dass der Mann durch Drogenkonsum und Lachgas in einem extremen Zustand gewesen sein muss.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Fall am 24. November. Die Beamten waren gerufen worden, weil der 19-Jährige in der Oldenburger Innenstadt randaliert hatte. Laut Polizei saß er nahezu unbekleidet in einem Geschäft, habe geschrien und unkontrolliert mit Armen und Beinen gestikuliert. Der Mann sei daraufhin fixiert worden. Auf dem Weg ins Krankenhaus kollabierte der 19-Jährige und fiel ins Koma. Einige Tage später starb er, so die Polizei. Die Obduktion durch die Rechtsmedizin habe ergeben, dass der Mann infolge des Drogenkonsums zu wenig Sauerstoff bekommen habe, was zum Tode führte. Fremdverschulden als Todesursache könne demnach ausgeschlossen werden.

