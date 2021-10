Tod in der Weser: Mordprozess wird Mitte Oktober fortgesetzt Stand: 04.10.2021 11:19 Uhr Seit Februar versucht das Landgericht Verden, den gewaltsamen Tod einer jungen Frau aus Helmstedt aufzuklären. Sie war im April vergangenen Jahres in der Weser bei Balge ertränkt worden.

Heute sollten die Plädoyers gehalten werden. Doch das Gericht hat am Morgen die Verhandlung für Montag abgesagt. Zu den Gründen für die Absage machte es keine Angaben. Am späten Vormittag gab das Landgericht dann die neuen Termine bekannt. Demnach sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers am 18. Oktober ab 9 Uhr nachholen. Nach Angaben eines Sprechers könnten das den ganzen Tag dauern. Das Urteil soll am 21. Oktober fallen.

Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen

Bislang hat sich keiner der drei Angeklagten - zwei Männer und eine Frau - zum Mordvorwurf der Staatsanwaltschaft geäußert. Die beiden Männer sollen die 19-Jährige aus Helmstedt nackt an eine Betonplatte gefesselt und dann in der Weser bei Balge im Landkreis Nienburg ertränkt haben. Die mitangeklagte Frau soll das Opfer bewacht haben, während es in einem Schuppen festgehalten wurde.

Videos 3 Min Grausamer Tod in der Weser - Prozess in Verden Zwei Männer sollen eine 19-Jährige von einem Zuhälter gekauft, gequält und ertränkt haben. Eine Frau half offenbar. (08.02.2021) 3 Min

Bereits Verurteilung wegen Menschenhandels

Eigentlich sollte die 19-Jährige als Prostituierte für die Männer arbeiten. Doch das konnte die junge Frau nicht, weil sie psychisch krank war. Deshalb, vermutet die Staatsanwältin, musste sie sterben. Die beiden angeklagten Männer waren bereits im Februar in einem anderen Prozess wegen Menschenhandels verurteilt worden. Der 21-jährige Haupttäter erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten in einem Jugendgefängnis, der 26-jährige Komplize bekam wegen Beihilfe zum Menschenhandel ein Jahr und drei Monate auf Bewährung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.10.2021 | 09:30 Uhr