Tod in der Weser: Plädoyers in Mordprozess erwartet

Im Mordprozess um eine in der Weser im Landkreis Nienburg ertränkte Frau werden heute die Plädoyers erwartet. Das Landgericht verhandelt seit Februar gegen zwei Männer und eine Frau. Die drei Beschuldigtem sollen die wehrlose, psychisch kranke 19-Jährige vergangenes Jahr an eine Waschbetonplatte gefesselt und dann in Balge in die Weser geworfen haben. Ihre Leiche wurde knapp drei Wochen später gefunden. Die Angeklagten haben sich während des Prozesses nicht geäußert.

