Tod eines 14-Jährigen: Arzt wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht Stand: 06.06.2023 06:59 Uhr Nach dem Tod eines 14-Jährigen muss sich dessen behandelnder Arzt ab heute vor dem Landgericht Verden verantworten. Dem Mediziner wird vorgeworfen, eine Hirnblutung nicht erkannt zu haben.

Nach Angaben des Gerichtes hatte der 14-Jährige im April 2018 einen Fahrradunfall und war deshalb in ein Rotenburger Krankenhaus gekommen. Einen Tag später starb er an den Folgen einer Gehirnblutung. An dem Geschehen damals waren zwei Ärzte beteiligt. Einer der beiden hat bereits eine Geldzahlung geleistet. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Nun folgt das Verfahren gegen den Arzt, der am zweiten Tag im Krankenhaus die Behandlung übernommen hatte. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung. Er soll nötige Behandlungen nicht vorgenommen haben, weil er die Hirnblutung nicht erkannte. Das Landgericht Verden hat etliche Sachverständige geladen und elf Verhandlungstage bis August terminiert.

