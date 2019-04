Stand: 09.04.2019 18:07 Uhr

Tierquälerei in Goldenstedter Wachtel-Betrieb?

Das Deutsche Tierschutzbüro wirft einem Wachtel-Betrieb aus Goldenstedt (Landkreis Vechta) Tierquälerei vor. Der Tierschutzverein mit Sitz in Nordrhein-Westfalen hat nach eigenen Angaben vom Dienstag dort "versteckt ermittelt und erschreckende Videoaufnahmen erstellt". Demnach sollen mehr als 10.000 Wachteln in mehreren Käfiganlagen gehalten werden. "Die Fenster wurden vom Betreiber abgeklebt, die Wachteln leben im dunklen Stall." Die Tiere wirkten verhaltensgestört, es komme zum sogenannten Federpicken - außerdem seien Verletzungen zu sehen, so die Tierrechtler weiter.

Betrug am Verbraucher?

Der Tierhalter sei stolz darauf, "dass die Eier bei Edeka fälschlicherweise als Bodenhaltungseier angeboten werden. Über die Regionalgesellschaft in Minden gelangen die Eier in Edeka-Filialen in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, sowie in kleine Teile von Sachsen, Brandenburg und Berlin." Die Verpackung suggeriert eine kleine bäuerliche Haltung in der Natur, wie die Tierschützer mitteilen. Weil die Tiere aber in Käfigen gehalten würden, liege also auch ein Betrug am Verbraucher vor.

Betreiber weist Vorwürfe zurück

Der Betriebsinhaber wies laut NDR 1 Niedersachsen die Vorwürfe zurück und sprach von "gezielten Falschinformationen". Das Veterinäramt Vechta habe den Betrieb mehrmals überprüft und als Bodenhaltung genehmigt. Tatsächlich bestätigt eine Sprecherin des Landkreises, dass die Wachteln Schutz und Deckung hätten, auch Einstreu- und Scharrbereiche - deshalb habe der Landkreis den Stall als Bodenhaltung eingestuft. Kurz: Die Tiere würden tierschutzgerecht gehalten.

Anzeige gegen insgesamt drei Betriebe erstattet

Neben dem Betrieb in Niedersachsen haben die Tierrechtler nach eigenen Angaben auch Verstöße in einem Unternehmen in Lübeck mit 2.000 Wachteln in Käfighaltung festgestellt. Zudem seien auch in einem Betrieb in Brandenburg Videoaufnahmen erstellt worden. Dort würden 10.000 Wachteln in engen Käfigen gehalten. Gegen alle drei Betriebe habe das Tierschutzbüro am Montag Strafanzeige wegen Tierquälerei erstattet, zudem seien die zuständigen Veterinärämter informiert worden.

Ende des vergangenen Jahres hatte das Tierschutzbüro bereits Videoaufnahmen aus Schweine-Schlachtbetrieben in Oldenburg und Laatzen (Region Hannover) veröffentlicht.

