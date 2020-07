Stand: 30.07.2020 20:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tierhaltung: Nordwesten ist Antibiotika-Hotspot

Der Nordwesten Niedersachsens ist Deutschlands Hochburg für Antibiotika. 40 Prozent aller verkauften Mittel setzen Pharma-Unternehmen im Raum Vechta, in Cloppenburg über das Ems- und das Osnabrücker Land bis nach Diepholz ab. Grund: Das Gebiet ist gleichzeitig die Hochburg der Fleischerzeuger - und viele der Medikamente landen in den Nutztierställen des Landes. Laut dem aktuellen Bericht des Bundesamts für Verbraucherschutz wurden in der Region im Jahr 2019 rund 275 Tonnen Antibiotika verkauft.

Videos 29:56 Panorama - die Reporter Auf der Spur der Superkeime Panorama - die Reporter NDR Reporter haben Gewässerproben aus Niedersachsen auf antibiotikaresistente Keime untersuchen lassen. Überall wurden sie fündig. Das Umweltbundesamt fordert Konsequenzen. Video (29:56 min)

Landvolk betont sinkende Zahlen, Umweltschützer

Vechtas Landvolk-Chef Johannes Wilking sagte, dass die Landwirte den Einsatz von Medikamenten in der Massentierhaltung immer besser managten. Tatsächlich weist der Bericht des Bundesamts aus, dass im Vergleich zu 2018 rund 30 Tonnen weniger verkauft wurden. Manch einem reicht das aber nicht. Tilman Uhlenhaupt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen sagt, dass sich weiterhin sowohl zu viele Tiere und auch zu viele Medikamente in einer Region konzentrierten. Die niedersächsische Verbraucherzentrale fordert ebenfalls weniger Tiere in den Ställen. Nach wie vor würden zu viele Antibiotika eingesetzt. Bei massenhaftem Gebrauch könnten die Medikamente ins Trinkwasser gelangen sowie Bakterien Resistenzen entwickeln und gefährliche Erkrankungen auslösen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.07.2020 | 06:30 Uhr