Stand: 07.07.2021 12:48 Uhr Tiere getötet: Ferkelzüchter zu Geldstrafen verurteilt

Das Landgericht Oldenburg hat die Mitarbeiterin und den Betreiber eines Ferkelzucht-Betriebes in Zeven im Landkreis Rotenburg wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Beide müssen Geldstrafen zahlen. Die Urteile wurden nach einer Anzeige des Deutschen Tierschutzbüros aus dem Jahr 2017 gesprochen. Die Aktivisten hatten grausame Praktiken in dem Großbetrieb in Zeven gefilmt. Unter anderem wurde dokumentiert, dass die verurteilte Mitarbeiterin kranke und verletzte Ferkel auf dem Boden totschlug.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2021 | 13:30 Uhr