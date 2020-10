Stand: 26.10.2020 15:36 Uhr Theologe Kossen kritisiert CDU-Haltung zu Leiharbeits-Verbot

Der katholische Theologe und Menschenrechtler Peter Kossen hat vor dem Scheitern des Arbeitsschutzkontrollgesetzes in seiner bislang geplanten Form gewarnt. Er warf der Union vor, das Gesetz "in erbärmlicher und empörender Weise" zu verwässern und der Fleischindustrie Beinfreiheit verschaffen zu wollen. "Diese Beinfreiheit nutzt die Fleischindustrie dazu, Menschenwürde und Gerechtigkeit mit Füßen zu treten", sagte Kossen in Hinblick auf die prekären Arbeitsbedingungen in der Branche. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz soll der Fleischindustrie strengere Regeln zum Schutz der Beschäftigten auferlegen. Dies soll unter anderem durch ein Verbot von Leiharbeit erreicht werden, durch die Einhaltung von Mindestlöhnen sowie Mindeststandards für die Unterbringung der Arbeiter. Die Abstimmung über das Gesetz im Bundestag ist noch nicht terminiert.

