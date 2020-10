Stand: 29.10.2020 11:51 Uhr Teurer Werbeturm: Schortens' Bürgermeister entschuldigt sich

Gerhard Böhling, der parteilose Bürgermeister von Schortens, hat sich im Zusammenhang mit den explodierten Kosten für einen Werbeturm bei den Bürgern entschuldigt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen am Donnerstag. Der Bund der Steuerzahler hatte in seinem Schwarzbuch die insgesamt 700.000 Euro Baukosten für den Werbeträger in einem Gewerbegebiet kritisiert. Wäre sorgfältiger geplant worden, hätte dies vermieden werden können, so Böhling. Die am Stahlturm angebrachte Werbung deckt bislang auch nicht die Folgekosten. 9.000 Euro jährlich fehlen nach Angaben des Bürgermeisters. Man wolle versuchen, mehr Firmen für die Werbung am Pylon zu gewinnen, sagte Böhling.

