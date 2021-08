Stand: 29.08.2021 14:07 Uhr Tempo 120 statt 30: Polizei stoppt Autofahrer in Ahlhorn

In Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) haben sich zwei Männer am Sonnabend offenbar ein illegales Autorennen geliefert. Nach Angaben der Polizei waren sie in einer Tempo-30-Zone mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde unterwegs. Einer der beiden Fahrer konnte von den Beamten gestoppt werden. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 36-Jährigen und sein Auto. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten den Angaben zufolge zudem ein nicht in der EU zugelassenes Arzneimittel. Der Fahrer des zweiten Wagens setzte seine Fahrt fort und konnte nicht kontrolliert werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04435) 931 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.08.2021 | 06:30 Uhr