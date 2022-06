Stand: 27.06.2022 11:36 Uhr Telefonbetrug: Falsche Polizisten vor Gericht

Zwei Männer müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, an großangelegten Betrugs- und Geldwäschedelikten beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen mit mutmaßlichen Betrügern aus der Türkei zusammengearbeitet haben, die sich per Telefon als falsche Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Hintermänner sollen ihre Opfer dazu gebracht haben Bargeld und Schmuck abzugeben. Die 23 und 24 Jahre alten Männer sollen unter anderem im Raum Nordenham im Landkreis Wesermarsch, Bremerhaven, Oldenburg und Wilhelmshaven das Geld und den Schmuck abgeholt haben. Den Schmuck sollen sie verkauft haben und das Geld an die Drahtzieher in die Türkei weitergeleitet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.06.2022 | 13:30 Uhr