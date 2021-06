Teils chaotische Szenen vor Niedersachsens Freibädern Stand: 18.06.2021 16:44 Uhr Bei den sommerlichen Temperaturen zieht es viele Niedersachsen in die Freibäder. Doch die Gästezahl ist wegen der Corona-Maßnahmen begrenzt. Teilweise warten die Besucher schon vor der Öffnung.

In Stade zum Beispiel drängelten sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen am Donnerstag rund 300 Gäste auf dem Parkplatz vor dem dortigen Freibad. Sie standen in langen Schlangen dicht an dicht vor der Tür, die sich immer erst für neue Gäste öffnete, wenn Schwimmer das Freibadgelände wieder verlassen hatten. Schließlich musste sogar die Polizei ausrücken, um Ordnung zu schaffen. Ähnliche Szenen spielten sich demnach auch vor dem Oldenburger Olantis-Bad ab.

Besucher warten eine Stunde vor Freibad-Öffnung

Auch in den Freibädern in Schöppenstedt, Denkte und Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel öffnen sich die Türen immer nur dann, wenn andere Badegäste das Schwimmbad verlassen. Das eher kleine Bad in Denkte war am Freitag wie auch am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers innerhalb weniger Minuten voll. Zum Teil hätten die Besucher schon eine Stunde vor dem Einlass draußen gewartet. Ärger habe es dort noch keinen gegeben.

Online-Ticket-System in Braunschweig

In Braunschweig regelt man die Besucherzahlen über den Ticket-Verkauf im Internet. "Wir benutzen ein E-Ticket-System, was auch bald 99 Prozent der Gäste nutzen", sagt Bäder-Chef Thomas Groß. Der Einlass darüber könne sehr gut gesteuert werden. "Wir haben das System an den heißen Tagen jetzt so optimiert, dass, wenn Gäste das Bad verlassen, diese Tickets wieder freigeschaltet werden." Wer den Stand der Dinge verfolge, könne immer noch ein paar freie Tickets ergattern.

Polizei: Mehr Fälle nicht im Interesse der Bürger

Weil Abstandsregeln und Anweisungen des Personals zumindest in Stade ignoriert worden sind, rät die dortige Polizei von einem Freibadbesuch ab - trotz der hochsommerlichen Temperaturen. Eine Ausbreitung des Virus in dicht gedrängten Menschenmengen und eine damit möglicherweise verbundener Anstieg der Inzidenzen könne nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Stade sein, hieß es.

