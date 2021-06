Stand: 29.06.2021 12:51 Uhr Teemuseum in Norden zählt zu den besten Heimatmuseen

Das Teemuseum in Norden (Landkreis Aurich) ist als eines der besten Heimatmuseen in Deutschland ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der Hamburger Stiftung "Lebendige Stadt" vergeben. Insgesamt hatten sich 251 Museen um die mit jeweils 1.000 Euro dotierte Auszeichnung beworben. Fünf von ihnen wurden schließlich ausgewählt. Das Teemuseum in Norden bietet Einblicke in den Teeanbau in verschiedenen asiatischen Ländern und in Teekulturen weltweit. Außerdem erklärt es die ostfriesische Teekultur.

