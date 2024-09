Stand: 30.09.2024 07:44 Uhr Taxi stößt mit Pferden zusammen: Fahrer stirbt nach Unfall

In der Nacht zu Sonntag ist auf der B73 in Stade ein Taxi mit Pferden zusammengestoßen. Der Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ein Fahrgast auf dem Rücksitz des Taxis wurde laut Polizei leicht verletzt. Das Taxi war auf der Bundesstraße 73 in Richtung Cuxhaven unterwegs, als es mit den Tieren kollidierte, so die Polizei. Die Pferde haben den Angaben zufolge den Unfall nicht überlebt. Die Polizei ermittelt, woher die Tiere kamen und wieso sie frei umher liefen. Die Unfallstelle war bis 6 Uhr am Montagmorgen gesperrt.

VIDEO: Taxifahrer und zwei Pferde sterben bei Unfall in Stade (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2024 | 06:30 Uhr