B72: Taxi fährt in Gegenverkehr und kollidiert mit Fahrzeugen

Zwischen Aurich und Großefehn hat es am Mittwochmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 8 Uhr geriet eine 56-jährige Taxi-Fahrerin auf der B72 in Fahrtrichtung Aurich in Höhe des Holtmeedewegs aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Wagen der Frau stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem dahinter befindlichen Mercedes. Die Fahrerin und der 44 Jahre alte Fahrer des Mercedes wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Der Lkw kam quer auf der Bundesstraße zum Stehen und stieß mit einem Transporter zusammen. Die Insassen des Transporters und der Fahrer des Lkw blieben laut Polizei unverletzt. Die B72 war wegen der Aufräumarbeiten bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.03.2022 | 15:00 Uhr