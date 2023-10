Stand: 18.10.2023 12:29 Uhr Tausende Kraniche zurück in Diepholzer Moorniederung

In der Diepholzer Moorniederung rasten wieder Tausende von Kranichen auf ihrem Zug nach Südfrankreich und Spanien. Einmal in der Woche zählt der Bund für Umwelt- und Naturschutz die Kraniche in der Region - danach halten sich hier mittlerweile über 12.000 Tiere auf. Abends versammeln sich die Vögel zum sicheren Übernachten in den Gewässern der hiesigen Moore, tagsüber kann man sie aus der Ferne bei der Nahrungssuche auf Wiesen und Äckern sehen. Exkursionen starten zum Beispiel vom Dorfgemeinschaftshaus Kirchdorf (Landkreis Diepholz) sowie in der Saison immer freitags vom Moorwelten-Zentrum in Wagenfeld-Ströhen. Das Zentrum hat während des Kranichzugs nach eigenen Angaben erweiterte Öffnungszeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.10.2023 | 08:30 Uhr