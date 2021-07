Stand: 03.07.2021 09:49 Uhr Tausende Biker zu Protesten in Oldenburg erwartet

Mehrere tausend Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kommen heute in Oldenburg zusammen, um unter anderem gegen drohende Fahrverbote zu protestieren. Nach einem Treffen an den Weser-Ems-Hallen wollen sie in einem Korso durch die Stadt fahren. Nach Angaben der Polizei muss dabei mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Erst vor zwei Wochen hatten sich rund 8.000 Biker an einer Sternfahrt nach Vechta beteiligt und so gegen drohende Fahrverbote sowie einen Vorstoß des Bundesrates zur Begrenzung des Lärmpegels neuer Motorräder demonstriert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.07.2021 | 10:00 Uhr