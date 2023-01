Stand: 13.01.2023 12:36 Uhr Taucher meldet nach Jahren Auto auf Grund von Baggersee

Die Polizei Cuxhaven und die Feuerwehr haben in einer ehemaligen Baggerkuhle in Lunestedt im Landkreis Cuxhaven ein Auto am Grund des Sees gefunden. Ein Taucher habe der Polizei den Hinweis gegeben, dass er vor vielen Jahren beim Tauchen ein altes Auto in dem See entdeckt habe. Die Polizeitaucher fanden das Auto tatsächlich stark verwittert und mit Sedimenten bedeckt am Grund des Sees. Ein erster Bergungsversuch scheiterte allerdings, heißt es von der Polizei, da das Auto drohte, auseinander zu brechen. Woher das Auto stammt, wem es gehört und warum es im See versenkt wurde, sei noch völlig unbekannt. Das könne erst nach der Bergung ermittelt werden, teilt die Polizei Cuxhaven mit.

