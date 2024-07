Tarmstedter Ausstellung startet in den zweiten Tag Stand: 13.07.2024 08:21 Uhr Die Tarmstedter Ausstellung 2024 ist eröffnet. Noch bis Montag ist die Gemeinde im Landkreis Rotenburg der Treffpunkt in Sachen Landwirtschaft und Landmaschinen. KI und Digitalisierung sind die zentralen Themen.

Am Freitag ist die Ausstellung offiziell eröffnet worden. Es ist die nach eigenen Angaben größte Freilandausstellung Norddeutschlands. Mehr als 750 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Neuheiten und ihr Produktprogramm für die Landwirtschaft. Zur 74. Tarmstedter Ausstellung erwarten die Veranstaltenden wieder etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher auf dem 18 Hektar großen Gelände im Landkreis Rotenburg.

Tarmstedter Ausstellung 2024: Herausforderungen der Landwirtschaft

Bei der Ausstellung sollen sich alle Interessierten über die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft austauschen können. Von Düngeregulierungen bis hin zum Tierwohl sind laut Veranstalter innovative und nachhaltige Lösungen wichtig. Mit dem Fokus auf erneuerbare Energien kooperiert die Ausstellung mit dem Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen (LEE). Auf dessen Stand in Zelthalle 7 präsentieren sich 22 Unternehmen aus diesem Bereich.

Aufzeichnung des NDR Landwirtschafts-Podcasts am Samstag

Ebenfalls in Zelt 7 zeichnen heute die beiden Hosts des NDR Landwirtschafts-Podcasts Andreas Kuhlage und Maja Mogwitz eine Live-Folge auf. Zu Gast ist Markus Hauschild, Leiter der Ausstellung im Bereich Landwirtschaft, Landtechnik und Erneuerbare Energien. Die drei wollen über Roboter und Künstliche Intelligenz (KI) in der Landwirtschaft diskutieren. Zentrale Frage: Ersetzt neue Technik bald die Bauern? Start ist um 13 Uhr. NDR Moderator Kuhlage und Landwirtin Mogwitz beschäftigen sich in ihrem Podcast regelmäßig mit verschiedenen landwirtschaftlichen Themen.

Familienprogramm, Rindvieh- und Pferdezuchtschauen

Darüber hinaus sind auf der Ausstellung jeden Tag Diskussionsrunden zu Themen wie "der Rolle der Netzbetreiber, der Umsetzung des Windenergiegesetzes, den Potenzialen von Solarparks und der Zukunft der Biomethaninfrastruktur" geplant, so die Veranstalter. Für Familien und Kinder gibt es bei der Ausstellung ebenfalls wieder ein Programm. Auf dem Gelände stehen unter anderem Karussells, ein Riesenrad und eine Hüpfburg. Zudem gibt es einen Tierschaubereich. Auf der Ausstellung finden außerdem Rindvieh- und Pferdezuchtschauen statt sowie Angebote für "Handwerk, Gewerbe, kommunale Bauhöfe und in den Bereichen Rasen- und Grundstückspflege", so die Veranstalter. Das Programm ist online einzusehen.

Eintrittspreise der Tarmstedter Ausstellung 2024

Erwachsene 11 Euro im Vorverkauf (VVK), 12 Euro an der Tageskasse. Vier-Tages-Ticket 32 Euro (VVK) und 33 Euro an der Tageskasse

Ermäßigt 9 Euro (VVK) und 10 Euro an der Tageskasse. Vier-Tages-Ticket 20 Euro (VVK) und 21 Euro an der Tageskasse

Familienticket (zwei Erwachsene und zwei oder mehr Kinder bis 16 Jahre) 27 Euro, nur an der Tageskasse erhältlich.

Kinder/Schüler (6 bis 16 Jahre) Tagesticket (VVK) 4 Euro, 5 Euro an der Tageskasse. Vier-Tages-Karte 10 Euro (VVK) und 11 Euro an der Tageskasse

Kinder bis fünf Jahre frei

Gruppenticket (ab 15 Personen) 10 Euro, nur an der Tageskasse erhältlich.

Parkticket fünf Euro, Dauerparkticket 15 Euro

Das Ausstellungsgelände ist jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, der Marktplatz bis 22 Uhr. Die Liste aller Ausstellerinnen und Aussteller der diesjährigen Tarmstedter Ausstellung ist online einsehbar.

