Stand: 10.03.2021 07:34 Uhr Tarifstreit: IG Metall Küste setzt heute Warnstreiks fort

Die IG Metall Küste setzt heute ihre Proteste fort. Laut Gewerkschaft sind Warnstreiks in der Nordenhamer Zinkhütte, bei der Neuen Jadewerft und der Turbo-Technik in Wilhelmshaven angekündigt. Aktionen soll es auch bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Varel geben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die IG Metall fordert im laufenden Tarifstreit unter anderem vier Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.

