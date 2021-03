Stand: 10.03.2021 20:39 Uhr Tarifstreit: Hunderte Beschäftigte in Ausstand getreten

In der Metall- und Elektrobranche ist weiter kein Ende des Tarifstreits in Sicht, wie die IG Metall am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren landesweit mehrere Hundert Beschäftigte an Streikaktionen beteiligt - unter anderem bei SEG Automotiv in Hildesheim und Premium Stephan in Hameln, in der Nordenhamer Zinkhütte, bei der Neuen Jadewerft, Turbo-Technik in Wilhelmshaven sowie bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Varel. In Hannover seien Beschäftigte des Luftfahrt-, Automobil- und Rüstungszulieferers Arconic Extrusions in den Ausstand getreten. Ähnlich Warnstreikaktionen sind am Donnerstag unter anderem in der Aerzener Maschinenfabrik und bei Kögel PurFerro in Alfeld geplant. Die IG Metall fordert für die Mitarbeiter in der Metall- und Elektrobranche in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vier Prozent mehr Lohn.

