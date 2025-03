Targobank will Oldenburgische Landesbank übernehmen Stand: 20.03.2025 15:20 Uhr Die Oldenburgische Landesbank (OLB) soll verkauft werden. Käufer ist die Targobank, die durch die geplante Übernahme deutlich wachsen würde. Für Kundinnen und Kunden soll sich nichts ändern.

Den möglichen Verkauf der OLB an die Targobank aus Düsseldorf haben beide Banken am Donnerstag bestätigt. Noch müssen die Aufsichtsbehörden zustimmen. Die Targobank hat nach eigenen Angaben 340 Standorte und 7.400 Beschäftigte in Deutschland. Die OLB kommt auf 80 Filialen und 1.700 Beschäftigte. Gemeinsam haben beide Banken rund 4,8 Millionen Kundinnen und Kunden. Zum Verkaufspreis machten die Bankhäuser keine Angaben, er dürfte sich auf einige Milliarden Euro belaufen. Die Targobank gehört zur französischen Bankengruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Wirtschaftswissenschaftler: Börsengang wäre falsch gewesen

OLB-Chef Stefan Barth nannte die geplante Übernahme einen Beleg für die erfolgreiche Strategie und den Wachstumskurs. Die französische Genossenschaftsbank werde das Unternehmen nun beim Erreichen der "ehrgeizigen Ziele" unterstützen. Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bremen, zeigte sich nicht überrascht. Einen Börsengang, der zuletzt erwogen worden war, hätte er für falsch gehalten, sagte Hickel am Donnerstag. Der Verkauf würde sich für die OLB-Eigentümer mehr lohnen.

Arbeitsplätze sollen sicher sein

Für Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnern soll sich laut beider Banken weder etwas in der Geschäftsbeziehung noch bei den Ansprechpartnern ändern. Wirtschaftswissenschaftler Hickel geht davon aus, dass der Verkauf die OLB stärkt und zu mehr Konkurrenz der Banken im Nordwesten untereinander führt. Das könnte positive Folgen für Kundinnen und Kunden haben. Auch die Arbeitsplätze halten Hickel und eine OLB-Sprecherin für sicher. Die OLB hat sich schließlich in den vergangenen Jahren stark auf Effizienz getrimmt, Kosten reduziert und Stellen abgebaut.

