Stand: 14.02.2025 11:41 Uhr Tankstellenraub in Aurich: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Ein unbekannter Mann hat am frühen Dienstagabend eine Tankstelle in Aurich überfallen. Nach Angaben der Polizei war der Täter mit einem schwarzen Fahrrad auf das Gelände in der Emder Straße gefahren. Unter Vorhalt eines Messers hatte er das Personal aufgefordert, die Kassen zu öffnen. Er konnte mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchten. Den Fluchtweg beschreibt die Polizei über die Von-Jhering-Straße und die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, ungefähr 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte einen Stoppelbart und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04941) 60 62 15 entgegen.

