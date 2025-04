Stand: 10.04.2025 14:36 Uhr Tankstelle überfallen - Täter fliehen auf E-Scooter

Ein Unbekannter hat am Mittwoch eine Tankstelle in Ritterhude (Landkreis Osterholz) überfallen. Der Mann soll gegen 18 Uhr einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin flüchtete er mit der Beute zu einem Komplizen, der den Angaben zufolge vor der Tankstelle gewartet hatte. Sie fuhren demnach gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung B74 davon. Ein Mann sei mit einem Tuch maskiert gewesen, der andere soll eine Schirmmütze getragen haben. Wie viel Geld gestohlen wurde, gibt die Polizei nicht an. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt.

