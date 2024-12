Stand: 03.12.2024 17:17 Uhr Tankstelle ausgeraubt: Verdächtiger ist noch minderjährig

Ein Jugendlicher soll am Freitagabend eine Tankstelle in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ausgeraubt haben. Ein maskierter Täter hatte eine 19-jährige und eine 48-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld sowie Tabakwaren gefordert. Das teilte die Polizei mit. Der Räuber entkam mit seiner Beute. Die Polizei fahndete nach ihm. Ermittlungen hätten dann zu einem Jugendlichen aus dem Raum Edewecht geführt, hieß es. Nähere Angaben hierzu machten die Beamten nicht. Der Minderjährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

