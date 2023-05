Stand: 09.05.2023 07:51 Uhr Syke: Zwei Pkw ausgebrannt

Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind auf einem Privatgrundstück in Syke (Landkreis Diepholz) zwei Pkw in Brand geraten. Ein weiteres Auto, das daneben stand, wurde durch das Feuer beschädigt. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte am Montag den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten einen nahen Hydranten wegen der Flammen nicht erreichen und mussten das Löschwasser aus einer hundert Meter entfernten Leitung entnehmen. Die Pkw brannten völlig aus. Weil die Brandursache zunächst nicht feststand, wurden sie beschlagnahmt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.

