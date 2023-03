Stand: 16.03.2023 06:25 Uhr Syke: Trecker prallt gegen Baum und brennt aus

Ein Treckerfahrer ist in Syke (Landkreis Diepholz) in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Traktor kippte dabei um und fing sofort Feuer. Auch der Anhänger brannte vollständig aus, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Trecker retten. Etwa 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an. Die Löscharbeiten seien nach rund zwei Stunden beendet gewesen, so die Feuerwehr. Zur Unfallursache hat die Polizei noch keine Angaben gemacht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.03.2023 | 07:30 Uhr