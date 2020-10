Stand: 02.10.2020 13:48 Uhr Syke: Toter war offenbar der Mieter der Wohnung

Bei dem Toten, der am Donnerstag in einer Wohnung in Syke (Landkreis Diepholz) entdeckt worden war, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 32-jährigen Mieter. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage von NDR.de. Endgültige Klarheit soll eine Obduktion bringen. Nach Angaben des Sprechers wurde diese aus Kapazitätsgründen von Freitag auf Sonnabend verschoben. Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll auch Klarheit über die Todesursache bringen. Ein Tötungsdelikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Polizisten hatten am Donnerstagnachmittag nach einer Vermisstenmeldung die Wohnung des 32-Jährigen betreten und daraufhin die Leiche gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.10.2020 | 08:00 Uhr