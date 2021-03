Stand: 23.03.2021 12:31 Uhr Syke: Millionenschaden bei Hallenbrand in Metallbetrieb

Auf dem Gelände eines Metallbetriebs in Syke im Landkreis Diepholz ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers brannte offenbar zunächst ein Auto. Die Flammen griffen dann auf eine große Halle und zwei angrenzende kleinere Gebäude über. Alle Feuerwehren der Umgebung rückten an, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer bei Arbeiten versehentlich ausgelöst wurde. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Dienstagvormittag noch nicht sagen, Beobachter gehen aber davon aus, dass er in die Millionen geht.

VIDEO: Syke: Millionenschaden nach Brand in Halle in Gewerbegebiet (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.03.2021 | 15:00 Uhr