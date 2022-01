Stand: 15.01.2022 17:59 Uhr Syke: 15 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Syke (Landkreis Diepholz) schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer habe nicht ausweichen können, als der Jugendliche eine Straße kreuzte, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfallort war etwa zwei Stunden voll gesperrt.

