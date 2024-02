Surfer im Nebel verschwunden? Großeinsatz in Norddeich Stand: 17.02.2024 09:25 Uhr An der Nordseeküste haben Spaziergänger laut Polizei beobachtet, wie ein Surfer im Nebel verschwunden ist. Aus Sorge wählten sie den Notruf. Einsatzkräfte suchten mit Drohnen und Booten nach dem Mann.

Polizei, Seenotretter und Feuerwehr waren am Freitagabend rund anderthalb Stunden in Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) im Einsatz, konnten den Mann aber nicht finden. "Wenn noch jemand draußen gewesen wäre, hätte er uns eigentlich entgegenkommen müssen", sagte der Sprecher der Seenotretter, Christian Stipeldey. Es sei unklar, ob der Surfer unbemerkt an einem anderen Ort aus dem Wasser gestiegen ist.

Ebbe und Dunkelheit: Suche am Abend abgebrochen

An Land hielten Feuerwehrleute Ausschau nach zurückgelassenen Autos mit Dachgepäckträger. Es wurde jedoch nichts gefunden. Wegen Ebbe und Dunkelheit wurde die Suche am Abend abgebrochen. Sie soll laut Einsatzkräften nicht fortgesetzt werden. Eine Vermisstenmeldung liegt den Behörden bislang nicht vor. Vorwürfe könne man dem Surfer keine machen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er wisse wahrscheinlich nicht einmal, dass nach ihm gesucht wurde.

