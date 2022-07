Stand: 22.07.2022 12:40 Uhr Surfen jetzt auch am Strand: Kostenfreies WLAN in Cuxhaven

Der gut neun Kilometer lange Strand von Cuxhaven hat nun kostenfreies WLAN. Zwischen der Grimmershörnbucht und Sahlenburg sowie Altenbruch sei eine "weitestgehende" Internetversorgung eingerichtet, teilte die Stadt am Freitag mit. Auf Mülleimern am Strand wurden demnach 87 kleine "Schornsteine" montiert - das sind die sogenannten Accesspoints. "Wenn ein Besucher des Strandes sein Smartphone mit dem WLAN verbindet, koppelt sich das Gerät automatisch mit dem nächstgelegenen Accesspoint, um eine Internetverbindung aufzubauen", hieß es weiter. Das WLAN stehe allen Strandbesuchenden kostenlos zur Verfügung. "Das Internet gehört einfach dazu - egal ob beim Feierabendspaziergang am Strand oder im Urlaub", sagte Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. Freies WLAN sei ein Muss, das kenne man aus Hotels und Geschäften. "Wir freuen uns, dass wir diesen Service nun auch an den Stränden in Cuxhaven bieten können – umsonst und ohne umständliche Anmeldung", so Raffel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.07.2022 | 13:30 Uhr