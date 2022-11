In Sulingen im Landkreis Diepholz kam es in der Nacht zu Mittwoch zu zwei Polizeieinsätzen an ein und demselben Ort. Zunächst hatte ein 25-Jähriger versucht, eine 21-Jährige mit einer Axt zu attackieren. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Streit, dem Mann fiel die Axt allerdings aus der Hand, weshalb die Bassumerin nur leicht verletzt wurde.

Später wurden die Beamten erneut wegen Ruhestörung an den Tatort gerufen. Laut Polizei war die Situation aufgeheizt, hoch aggressiv und unübersichtlich. Alle Beteiligten standen demnach - zum Teil erheblich - unter Alkoholeinfluss. Daher wurden mehrere Streifenwagen zur Unterstützung gerufen. Letztlich nahmen die Beamten drei Personen in Gewahrsam, gegen mehrere wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet -unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzungen und Beleidigungen. Gegen den 25-jährigen Täter lag außerdem ein Haftbefehl vor.

