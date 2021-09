Stand: 20.09.2021 12:11 Uhr Sulingen: Ermittlungen nach Massenschlägerei in Disco

Erst verstärkt durch Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Dienststellen und zwei Diensthunde konnte die Polizei am Sonntagmorgen eine Massenschlägerei in und an einer Diskothek in Sulingen (Landkreis Diepholz) beruhigen. Mindestens 20 Menschen hatten sich den Angaben zufolge an der Auseinandersetzung zwischen einem Nienburger und einem Bassumer beteiligt. Mehrere Beteiligte flüchteten laut Polizei, gegen andere werde nun ermittelt. Der Grund für den Streit ist noch unbekannt.

