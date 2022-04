Stand: 25.04.2022 12:49 Uhr Sulingen: Entlaufenes Rind beschädigt vier Autos

Ein ausgebrochenes Rind hat am Sonntagnachmittag die Innenstadt von Sulingen (Landkreis Diepholz) unsicher gemacht. Wie die Polizei in Diepholz mitteilte, war das Tier bei Groß Lessen auf die Bundesstraße gelangt und Richtung Sulingen getrabt. Obwohl Polizei und Tierhalter versuchten, das Rind einzufangen, setzte es seinen Weg fort. Erst in der Innenstadt konnten die Helfer das Tier in eine Garage treiben und diese mit einem Streifenwagen blockieren. Bei der Aktion wurden allerdings zwei private Autos und zwei Streifenwagen zum Teil erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Das Rind wurde mit einem Betäubungsgewehr außer Gefecht gesetzt und ist den Angaben zufolge mittlerweile wieder wohlbehalten zurück im Stall.

Weitere Informationen Feuerwehr fängt ausgebüxten Jungbullen in Hannover ein Das Tier war von einer Weide am Benther Berg ausgebrochen. Es konnte unversehrt seinem Besitzer übergeben werden. (20.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.04.2022 | 13:30 Uhr