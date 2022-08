Stand: 31.08.2022 12:32 Uhr Sulingen: Berufsschüler sticht 16-Jährigen ins Bein

Ein Berufsschüler hat am Mittwochmorgen in Sulingen (Landkreis Diepholz) einer Mitschülerin mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Laut Polizei erlitt die 16-Jährige eine blutende Wunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 15-jährige Berufsschüler wurde von der Polizei festgenommen. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.08.2022 | 15:00 Uhr