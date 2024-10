Stand: 08.10.2024 15:10 Uhr Autofahrer fährt mit Kleinkind auf Schoß und telefoniert dabei

Die Polizei hat in Sulingen (Landkreis Diepholz) einen Autofahrer erwischt, der während der Fahrt nicht nur ein ungesichertes Kleinkind auf dem Schoß sitzen hatte, sondern zeitgleich noch mit einem Handy telefonierte. Beamte stoppten den 40-Jährigen am Montagnachmittag in der Nienburger Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. "Selbst multitaskingfähige Menschen hätten so ihre Schwierigkeiten, sich dabei aufs Fahren zu konzentrieren", teilte ein Sprecher mit. Gegen den Van-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Seine Fahrt durfte er fortsetzen - allerdings erst, nachdem das Kind gesichert und das Handy beiseite gelegt war.

