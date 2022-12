Stand: 22.12.2022 09:39 Uhr Südbrookmerland: Sechs Personen in einem Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Aurich sind am Mittwochabend sechs Personen verletzt worden. Sie waren nach Angaben der Polizei alle gemeinsam in einem VW Golf unterwegs. Das überbesetzte Auto kam bei der Ortschaft Bedekaspel in der Gemeinde Südbrookmerland von der regennassen Straße ab, prallte frontal gegen einen Baum und rutschte in einen Straßengraben. Vier Ersthelfer aus nachfolgenden Autos eilten den Unfallopfern zur Hilfe. Sie konnten fünf Insassen aus dem Fahrzeug holen. Eine weitere Person war den Angaben zufolge eingeklemmt und konnte erst von der Feuerwehr befreit werden. Alle Verunglückten wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

VIDEO: Südbrookmerland: Fahrzeug mit sechs Personen verunglückt (1 Min)

