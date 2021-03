Forschungsschiff "Sonne" startet zu Expedition Stand: 19.03.2021 12:14 Uhr Am Freitag begibt sich das Forschungsschiff "Sonne" von Emden aus zu einer Expedition in den Südatlantik. An Bord sind 13 Wissenschaftler. Sie wollen Messgeräte im Ozean warten.

Diese sind vor der namibischen, angolanischen und südafrikanischen Küste im Ozean verankert und sammeln Daten zum Klimawandel und Fischvorkommen. Dafür zeichnen sie unter anderem in den unterschiedlichen Meeresströmungen die Temperatur und den Salzgehalt auf.

Geräte brauchen Strom

Neben den küstennah verankerten Geräten liegen einige mitten auf dem Ozean. Diese Geräte benötigen dringend neue Stromquellen. Wegen der Corona-Pandemie war die Expedition verschoben worden. Nach Angaben der Meeresforscher der Universität Hamburg könnten die Daten verloren gehen, wenn die Geräte jetzt nicht ausgelesen werden. Das Schiff soll zwei Monate unterwegs sein.

Heimathafen in Wilhelmshaven

Das Deutsche Forschungsschiff steuert seit knapp einem Jahr von Ostfriesland aus Ziele im Nord- und Südatlantik an. Die "Sonne" hat ihren Heimathafen in Wilhelmshaven und wurde dort als deutsches Forschungsschiff 2014 in Dienst gestellt.

