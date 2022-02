Stand: 23.02.2022 20:50 Uhr Suche nach Vermisster aus Bremerhaven bei "Aktenzeichen XY"

Im Fall einer vermissten 32-jährigen aus Bremerhaven-Wulsdorf hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ekaterina B. wird seit dem 4. Februar vermisst - ihr Fall wurde am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" aufgegriffen. Die Polizei schließt zurzeit weder ein Unglück noch ein Verbrechen aus. Am Dienstag hatten rund 130 Polizistinnen und Polizisten ein Gelände rund um den Wulsdorfer Wasserwerkswald in Bremerhaven nach Hinweisen und Spuren abgesucht. Ekaterina B. ist den Angaben zufolge 1,63 Meter groß und hat längere braune Haare. Sie spricht Deutsch und Russisch. Hinweise nimmt die Polizei in Bremerhaven unter der Telefonnummer (0471) 953 4444 entgegen oder unter der E-Mail-Adresse kdd@polizei.bremerhaven.de.

