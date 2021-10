Stand: 08.10.2021 08:42 Uhr Suchaktion in Bad Zwischenahn: 88-Jährige wieder da

Eine vermisste 88-Jährige ist nach einer groß angelegten Suche im Ammerland wohlbehalten aufgefunden worden. Die Frau hatte sich in einem geräumten Zimmer ihrer Einrichtung eingeschlossen und war zunächst nicht entdeckt worden. Das Heim in Bad Zwischenahn hatte die Frau als vermisst gemeldet. Daraufhin folgte eine groß angelegte Suche mit Freiwilliger Feuerwehr, Rettungshundestaffel und zwei Drohnen. Als am Donnerstagabend noch einmal genauer nachgeschaut wurde, wurde die Frau in dem Zimmer entdeckt.

