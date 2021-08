Sturz durchs Schuldach: 13-Jähriger in Lebensgefahr Stand: 24.08.2021 12:10 Uhr Bei einem Unfall an einer Schule in Rastede (Landkreis Ammerland) ist ein 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge stürzte vom Dach durch eine Lichtkuppel ins Treppenhaus der Schule.

Nach Angaben der Polizei war der Junge am Montagabend zusammen mit zwei Freunden auf das Dach der Kooperativen Gesamtschule Rastede geklettert. Dabei sei er über eine Lichtkuppel aus Kunststoff gelaufen, eingebrochen und mehrere Meter tief ins Treppenhaus gefallen. Der 13-Jährige sei zunächst ansprechbar gewesen, dann aber zusammengebrochen, so ein Polizeisprecher. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Landesunfallkasse: Kein Einzelfall

Die Polizei spricht von einem "tragischen Unfall". Ein Einzelfall sei dies aber nicht, sagte ein Sprecher der Landesunfallkasse Niedersachsen dem NDR in Niedersachsen. Es komme häufiger vor, dass Kinder die Gefahren unterschätzen und für Mutproben und Handyvideos auf Dächer klettern. Lichtkuppeln seien nicht dafür ausgelegt, sie zu begehen, so der Sprecher. Das sei lebensgefährlich. Haften müssten in diesen Fällen die Eltern.

Ähnliche Vorfälle in Vechta und Achim

Erst Ende Juni war eine 14-Jährige durch den Lichtschacht eines Kindergartens in Vechta gebrochen und in die Tiefe gestürzt. Im Oktober 2020 fiel eine Zwölfjährige in Achim durch eine Lichtkuppel vom Schuldach. Sie war mit einer Freundin auf das Dach geklettert, um Selfies zu machen.

