Sturz durch Hallendach: Jugendlicher weiter in Lebensgefahr Stand: 04.01.2022 11:50 Uhr Ein 16-Jähriger kämpft nach einem Sturz durch ein Hallendach am Oldenburger Hauptbahnhof weiterhin ums Überleben. Der Jugendliche hatte dort offenbar Fotos machen wollen.

"Sein Zustand ist nach wie vor unverändert", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Jugendliche war am frühen Sonntagabend zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter auf das Dach der stillgelegten Anlage geklettert. Dabei brach er durch eine lichtdurchlässige Kunststoff-Wellplatte, wie die Polizei mitteilte. Der andere 16-Jährige habe daraufhin die Beamten und den Rettungsdienst benachrichtigt. Die Rettungskräfte brachten den nicht ansprechbaren Verletzten nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Jugendliche wollten vermutlich Fotos machen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Jugendlichen von der obersten Ebene eines benachbarten Parkhauses aus auf das Dach der stillgelegten Gleishalle gelangt. Anscheinend hätten sie dort Fotos machen wollen, hieß es.

