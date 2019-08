Stand: 09.08.2019 16:13 Uhr

Sturmtief "Yap" sorgt für erste Absagen

Ein von Meteorologen für diesen Sonnabend erwartetes Unwetter durch das Sturmtief "Yap" hat erste Konsequenzen. Wegen des insbesondere an den Küsten prognostizierten Sturms mit Böen, die auf Stärke 10 anwachsen können, wurde das Schlickschlittenrennen am Deich von Upleward (Landkreis Aurich) abgesagt. Das teilten die Veranstalter mit.

Green Sea Festival in Halle verlegt

Auswirkungen haben die Prognosen auch auf das Green Sea Festival in Emden: Das Elektro-Musikfestival wird vom Ostfrieslandstadion in die LMC Halle nach Hinte (Landkreis Aurich) verlegt, kündigten die Organisatoren an. Das Open Air in Großefehn soll dagegen wie geplant stattfinden - ebenso das Ritterfest auf dem Schlossplatz in Dornum, berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Fährverbindung gestrichen

Erste Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr: Die Helgoland-Fähre Sonnabendmittag von Helgoland nach Cuxhaven verkehrt nicht, auch die Verbindung um 15 Uhr ab Cuxhaven nach Helgoland wurde gestrichen. Auch die für Sonntag geplante Tagesfahrt von Hooksiel nach Helgoland wurde abgesagt.

Sturmböen auch im Binnenland

Die Wetterdienste warnen für den ganzen Sonnabend vor Sturm mit teils schweren Sturmböen und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde auf den Ostfriesischen Inseln. Auch im Binnenland im Nordwesten können immer noch bis zu 90 Kilometer pro Stunde erreicht werden.

Den ganzen Tag stürmisch

Das Besondere an der Lage sei, dass der Wind nicht nur kurz und lokal auffrischt, wie bei einem Gewitter, sondern den ganzen Tag sehr stark wehen werde, sagte Carsten Reimund, Experte von der Meteogroup Deutschland NDR 1 Niedersachsen. Das könne gefährlich werden, weil die Bäume noch voll im Laub stehen und wegen der Trockenheit leicht Äste brechen könnten. Größere Regenmengen seien allerdings nicht zu erwarten, so Reimund. Da der Wind aus Richtung Südwesten bläst, bestehe auch keine Gefahr einer Sturmflut, sagte der Experte. Bereits für den Sonntag erwarten die Meteorologen eine Wetterberuhigung.

