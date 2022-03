Winterstürme: Inselbürgermeister setzen auf schnelle Hilfen Stand: 31.03.2022 14:45 Uhr Die Sturmfluten der vergangenen Winterstürme haben auf den Ostfriesischen Inseln jede Menge Sand fortgespült. Bei einer Konferenz wird der Wiederaufbau besprochen. Die Inseln haben klare Erwartungen.

Vor der Inselkonferenz mit dem niedersächsischen Umweltministerium hoffen die von den Winterstürmen gebeutelten Ostfriesischen Inseln auf schnelle und unkomplizierte Hilfen. Die Inselbürgermeister gehen davon aus, dass die Wiederherstellung der Strände und der Küstenschutz insgesamt sieben Millionen Euro kosten wird, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Bei der Konferenz kommen Umweltminister Olaf Lies (SPD) und die Inselbürgermeister der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln am Donnerstag in Aurich zusammen.

Auch die Strände sollen ins Finanzpaket aufgenommen werden

Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) sagte im Vorfeld, er hoffe, dass das Land neben dem Sturmflutschutz auch die Inselkommunen dabei unterstütze, die touristischen Strände wieder aufzubauen. Diese seien die Existenzgrundlage der Inseln. "Dabei geht es sowohl um die Bereitstellung der benötigten finanziellen Mittel als auch die nötige Flexibilität, zwischen Küsten- und Naturschutz sowie der Herstellung unserer wirtschaftlichen Grundlage pragmatische und am Wohl der Insel orientierte Entscheidungen zu treffen", so Ulrichs.

VIDEO: Sturm und Wasser tragen Strände auf Ostfriesischen Inseln ab (1 Min)

Es geht um Perspektiven in einem "dynamischen Lebensraum"

Spiekeroogs Inselbürgermeister Patrick Kösters (parteilos) betonte, die Inseln befänden sich mit der Nordsee und dem Wattenmeer in einem "dynamischen Lebensraum" - es sollte bei der Konferenz daher auch um zukünftige Perspektiven gehen, wie sich die Inseln aufstellten.

Landesregierung hat Hilfen bereits angekündigt

Mehrere Sturmfluten in diesem Winter hatten auf den Ostfriesischen Inseln vielerorts Strände fortgespült. Aufgespülte Sanddepots, die die Schutzdünen wie etwa auf Langeoog vor Wellen sichern, wurden weitgehend aufgebraucht. Auch auf Wangerooge gingen für den Tourismus große Teile der Badestrände verloren. Dort wurden seit Mitte März rund 28.000 Kubikmeter Sand wieder aufgeschüttet. Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) rechnet mit gut einer halben Million Euro, die das diesmal kosten wird - unter anderem wegen der drastisch gestiegenen Dieselpreise. Die Landesregierung bereits Mitte März Hilfen für den Küstenschutz und den Tourismus der Inseln von mehreren Millionen Euro angekündigt.

