Stand: 31.03.2022 07:35 Uhr Sturmschäden: Inselbürgermeister hoffen auf Hilfe vom Land

Vor der Inselkonferenz mit dem niedersächsischen Umweltministerium hoffen die von den Winterstürmen gebeutelten Ostfriesischen Inseln auf schnelle und unkomplizierte Hilfen. Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) sagte vor dem Treffen der Deutschen Presse-Agentur, er hoffe, dass das Land neben dem Sturmflutschutz auch die Inselkommunen dabei unterstütze, die touristischen Strände wieder aufzubauen. Diese seien die Existenzgrundlage der Inseln. "Dabei geht es sowohl um die Bereitstellung der benötigten finanziellen Mittel als auch die nötige Flexibilität, zwischen Küsten- und Naturschutz sowie der Herstellung unserer wirtschaftlichen Grundlage pragmatische und am Wohl der Insel orientierte Entscheidungen zu treffen", sagte Ulrichs. Bei der Konferenz kommen Umweltminister Olaf Lies (SPD) und die Inselbürgermeister der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln am Donnerstag in Aurich zusammen.

VIDEO: Sturm und Wasser tragen Strände auf Ostfriesischen Inseln ab (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.03.2022 | 07:30 Uhr